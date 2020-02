Percassi: “Caldara ragazzo intelligente. Importante in passato e per il futuro”

MILANO – Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, ha rilasciato un’intervista a “La Gazzetta dello Sport“. Durante la chiacchierata con la “rosea” il numero uno dei bergamaschi ha elogiato Mattia Caldara, tornato a Bergamo in prestito dal Milan con diritto di riscatto. Ecco le sue parole:“Ha saputo che avrebbe dovuto giocare a 10’ dall’inizio della partita e ha dimostrato di essere anche un ragazzo intelligente, non solo un buon giocatore: che è già stato importante in passato, e lo sarà anche nel futuro dell’Atalanta”.