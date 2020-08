Per il Milenkovic servono 40 milioni. Ecco il piano del Milan

MILANO – Il Milan ha individuato in Nikola Milenkovic il giusto rinforzo per la difesa rossonera. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il giocatore sarebbe una richiesta esplicita di Pioli. L’unico problema è la richiesta della Fiorentina. Rocco Commisso per lasciare partire il 22enne chiede 40 milioni: per questo motivo il club di rossonero vorrebbe inserire Lucas Paquetà nell’affare, valutato 35 milioni.

