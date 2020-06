Pellegatti: “Vi dico qual è stato il grande errore di Elliott e Gazidis”

MILANO – Con un intervento tramite il proprio canale YouTube, Carlo Pellegatti è tornato a parlare della rottura fra il Milan e Gattuso avvenuta alla fine della scorsa stagione: “Mandare via Rino è stato il grande errore del fondo Elliott e di Gazidis, che però non è stato aiutato, come non è stato aiutato Gattuso. E’ stato l’unico negli ultimi anni in grado di regalarci grandi emozioni fino all’ultima giornata, arrivando ad un passo dal quarto posto. Da gennaio a marzo il suo Milan è stato terzo in classifica. Quando sono arrivate le difficoltà Gattuso è stato lasciato totalmente solo: aveva bisogno di un aiuto, non dimentichiamo che è un allenatore giovane e di prospettiva, quindi non ancora abituato a determinate pressioni”.

