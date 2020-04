Pellegatti: “Tifosi scontenti. Milan, con Tonali tornerebbe l’entusiasmo”

MILANO – Attraverso il proprio canale YouTube, il giornalista e tifoso rossonero Carlo Pellegatti si è espresso su Sandro Tonali, grande suggestione di mercato per il Milan: “Acquistarlo produrrebbe un entusiasmo in tutto l’ambiente. Nel 1986 Berlusconi carpì alla Juventus Donadoni, primo gesto di ribellione all’alleanza fisiologica che c’era sempre stata tra Atalanta e Juventus. Nonostante l’attuale proprietà garantisca la sopravvivenza a livello economico del Milan, i tifosi non sono contenti dei risultati. L’eventuale arrivo di Tonali avrebbe un significato al di là dell’aspetto tecnico. E’ il giocatore che potrebbe dare una scossa e cambiare le opinioni dei tifosi. Partire con lui avrebbe un significato splendido. E’ il prototipo di giocatore che piace tanto al fondo Elliott. A livello economico il Milan lo può prendere, un sacrificio va fatto subito”.

