Pellegatti: “Preoccupato per le prossime settimane”

MILANO – Il noto giornalista e tifoso rossonero Carlo Pellegatti, in diretta dal suo canale YouTube, ha parlato della situazione inerente la panchina del Milan. Ecco le sue parole: “Sono già cominciate le voci sul prossimo allenatore del Milan. È una settimana strana, perché il vero vincitore sul piano tattico del derby si chiama Stefano Pioli, che ha imbrigliato splendidamente l’Inter. Poi il Milan ha perso 4-2, ma i gol non sono di certo colpa dell’allenatore. Stefano Pioli ormai viene considerato un allenatore, che salvo la piuttosto complicata conquista del quarto posto, che potrebbe lasciare il Milan a fine stagione. Cito Alberto Zaccheroni: “Quando i giocatori si accorgono che l’allenatore è stato scaricato dalla società per il tecnico è finita”. Questo mi preoccupa per le prossime settimane. Si continua con la voce di queste due anime del Milan, Gazidis da una parte e Boban e Maldini dall’altra. Queste due anime a fine stagione sono destinate a diventare una sola: quale delle due rimarrà non so. Si parla di Allegri, che non vorrebbe lasciare l’Italia per questioni familiari. Ha un costo elevato e vuole garanzie a livello strategico e di giocatori. Non viene se quando c’è da comprare un giocatore non c’è unità di pensiero nella dirigenza. Lui magari vorrebbe venire a fare il Ferguson della situazione. Per Marcelino trapelano smentite. Se alla fine prevarrà Gazidis proverà a portare il suo sogno Ralf Rangnick, che farebbe il Wenger in un modello stile Arsenal. Vedremo come si evolverà, ma non è una situazione che porta beneficio”.

