Pellegatti: “Milan, tante incognite da chiarire per il futuro”

MILANO – Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, ha parlato del Milan: “Negli ultimi anni la squadra è stata frenata dalla mancanza di continuità. Gattuso è l’esempio lampante: ha fatto una bella stagione, arrivando ad punto dal quarto posto, ma è stato mandato via. Adesso si parla giustamente del lavoro di Pioli, ma ci sono anche voci costanti sull’arrivo di Rangnick. Il Milan ha tante incognite per il futuro che devono essere risolte”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...