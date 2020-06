Pellegatti: “Milan, che errore lasciare Gattuso. Ora i rimpianti sono molti”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di TMW, Carlo Pellegatti, noto telecronista di fede rossonera, si è espresso su Gennaro Gattuso, allenatore del momento in Italia: “Oggi, dopo il successo in Coppa Italia, è semplice avere rimpianti per il Milan. Tuttavia, già quando Gattuso andò via, a tanti sembrò una scelta affrettata, un errore: Rino aveva chiesto un paio di ritocchi sul mercato, con i quali si sarebbe potuto migliorare l’organico puntando di nuovo a quel quarto posto sfumato per pochissimo. Con la conferma di Gattuso in panchina poteva essere intrapresa la strada della continuità. Inoltre sarebbe rimasto l’ultimo appiglio con la storia precedente del Milan”.

