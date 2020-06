Pellegatti: “Il Milan non può permettersi di perdere Donnarumma, spero che Gazidis…”

MILANO – Attraverso il proprio canale YouTube, Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, ha parlato della delicata questione relativa al rinnovo contrattuale di Gigio Donnarumma: “Il Milan deve trovare al più presto l’accordo per il rinnovo, altrimenti rischia di perderlo a zero tra un anno. Si fanno tante ipotesi in questo momento, io so solo che il cuore di Gigio è assolutamente rossonero. Sarebbe molto importante che la prima mossa per la prossima stagione fosse la chiusura del caso Donnarumma. Devono però capirlo anche Gazidis e gli altri dirigenti. Donnarumma va messo nelle condizioni di non rifiutare l’offerta del Milan. Per la proprietà, il rinnovo di Gigio sarebbe un segnale forte, anche per le ambizioni del futuro. Gazidis non può più rimandare più questo problema: spero capisca che il rinnovo di Donnarumma è assolutamente prioritario”.

