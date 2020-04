Pellegatti: “Ibra e Donnarumma? Situazioni in stand-by, parleranno entrambi con Gazidis”

MILANO – Intervistato dai microfoni di MilanNews.it, il noto giornalista Carlo Pellegatti ha fatto il punto della situazione su Zlatan Ibrahimovic e Gigio Donnarumma, entrambi candidati a lasciare il Milan a fine stagione: “Siamo ancora nell’ambito delle ipotesi. Sbilanciarsi verso la permanenza o verso l’addio significherebbe andare lontani dalla realtà, visto che entrambe le situazioni sono ancora in stand-by. Ci dovrà essere un colloquio con l’amministratore delegato Gazidis, per sciogliere i nodi sul futuro di questi due giocatori. Solo un incontro, al momento però ancora senza una data precisa”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live