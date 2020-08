Pellegatti: Ibra è a Montecarlo con Raiola ed un dirigente rossonero…”

MILANO – Queste le parole di Carlo Pellegatti sul rinnovo di Ibrahimovic: “E’ finito il campionato e ogni giorno è quello buono per il rinnovo di Ibrahimovic con il Milan. In questo momento lo svedese è su una barca attraccata al porto di Montecarlo con Raiola e un dirigente del Milan. Su quella barca, nei prossimi giorni ci sarà un incontro e ci sarà la notizia ufficiale, come tutti speriamo, che Ibrahimovic rimarrà al Milan. Lo svedese ha preso l’elicottero per raggiungere il principato”.

