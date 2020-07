Pedullà: “Szoboszlai è un’assoluta priorità per Rangnick”

MILANO – Il giornalista Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, ha fatto luce sulla situazione di Dominik Szoboszlai, centrocampista del Salisburgo che il Milan vorrebbe acquistare: “Per Rangnick questo giocatore è assolutamente una priorità, al punto che ci sono stati dialoghi fitti. Il manager tedesco gli ha chiesto di pazientare e gli ha confermato che il suo nome è in cima alla lista. C’è una clausola da 25 milioni da versare. Gli agenti, per aumentare l’ingaggio, hanno interesse a coinvolgere più squadre, parlando di incontri imminenti che poi magari neanche si verificheranno. E’ il meccanismo del mercato. Stiamo comunque parlando di un ragazzo di straordinario talento, destinato a migliorare sempre più”.

