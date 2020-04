Pedullà: “Pioli? Il sostituto ideale sarebbe Spalletti”

MILANO – Attraverso una diretta Instagram con la pagina ‘diavolimilanisti’, Alfredo Pedullà, noto giornalista ed esperto di calciomercato, si è espresso sul toto-allenatore in casa Milan: “Dal mio punto di vista, nel momento in cui contatti altri allenatori, devi cambiare quello attuale. Una volta avviati i contatti, devi andare fino in fondo. Pioli per me è un buon allenatore, che ha fatto il possibile, ma forse non tutto quello che avrebbe dovuto. Se lo vuoi confermare devi esserne convinto, ma evidentemente se chiami altri tecnici vuol dire che Pioli non ti convince. Chi prenderei? Spalletti. Sia perché il Milan ci aveva provato prima di ingaggiare Pioli, sia perché mi sembra adatto ad un percorso di ricostruzione. Spalletti è un grande allenatore e dà anche un gioco piacevole alle sue squadre”.

