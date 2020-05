Pasqualin: “Spadafora inadeguato, invece di tutelare il calcio lo sta danneggiando”

MILANO – Contattato dai microfoni di TMW, Claudio Pasqualin, storico procuratore che ha assistito moltissimi campioni – fra cui Gattuso e Del Piero – ha criticato il Ministro Vincenzo Spadafora il quale, ormai ogni giorno, non perde l’occasione di ribadire la propria contrarietà alla ripresa del campionati: “Non solo il calcio, ma lo sport in generale tutto, non avrebbe bisogno di personaggi come questo Ministro che dimostra peraltro tutta la sua inadeguatezza che è comunque pronunciata dall’assenza di un qualche curriculum che giustifichi un ruolo così importante. Per fortuna c’è chi autorevolmente non la pensa come lui e non si limita a recitare il banale mantra dell’invito alla prudenza. Regioni e Viminale stanno infatti spiazzando Spadafora accendendo le speranza di chi ama davvero il nostro sport più popolare. In virtù del ruolo che ricopre, il Ministro dello Sport dovrebbe sapere più di ogni altro che danni comporterebbe un’ulteriore inattività. Uno che dovrebbe tutelare il calcio, lo sta danneggiando”.

