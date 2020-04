Pasqualin: “Nel prossimo mercato si punterà alle plusvalenze tramite gli scambi”

MILANO – Con alcune dichiarazioni riferite dall’ANSA, l’avvocato Claudio Pasqualin, presidente dell’Associazione Avvocaticalcio, ha parlato di come sarà, probabilmente, la prossima sessione di calciomercato: “Sarà il trionfo degli scambi, anche per sistemare i bilanci tramite le plusvalenze. Non voglio credere che si torneranno a spendere certe cifre: è impensabile che si possa quotare Mbappé 220 milioni di euro come si faceva prima dell’emergenza Mi aspetto un 30% in meno sui prezzi di tutti i calciatori”.

