Parma, come d.s. piace l’ex rossonero Rocco Maiorino

MILANO – Il Parma continua con i casting per il ruolo di direttore sportivo. Ieri sera la dirigenza ducale ha incontrato Dario Baccin vicedirettore sportivo dell’Inter. Un’incontro positivo ma non risolutivo. Infatti il club crociato sta pensando anche a Rocco Maiorino, ex dirigente del Milan di Berlusoni. Maiorino, che fino a marzo ha lavorato al Las Palmas, nei prossimi potrebbe essere chiamato dal Parma per un incontro conoscitivo.

