Pardo: “Serie A? Si potrebbe arrivare a metà luglio. In alternativa playoff”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, il giornalista Pierluigi Pardo, presentatore del programma ‘TikiTaka’, ha parlato della situazione del campionato: “Si potrebbe arrivare a completarlo anche a metà luglio, poi c’è la causa di forza maggiore per tutti gli aspetti di carattere contrattuale con gli sponsor. Sappiamo quando dovrebbe finire la stagione, ma non sappiamo quando si potrà riprende a giocare. Si vive alla giornata. La speranza è ripartire i primi di maggio, se non dovesse essere così alla peggio si farebbero i playoff. Sarebbe la soluzione d’emergenza”.

