Paquetà, obiettivo non registrare una minusvalenza

MILANO – A gennaio 2019 il Milan ha compiuto uno dei suoi investimenti più importanti degli ultimi anni, portando sotto l’ombra del Duomo Lucas Paquetà. Il brasiliano, dopo un buon impatto in Serie A ha vissuto un calo nelle prestazioni , tanto da perdere la titolarità e il ruolo centrale nel progetto rossonero, come provato dalle appena 13 presenze tra Serie A e Coppa Italia. Il Milan, secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport“, vorrebbe cedere l’ex Flamengo: un’operazione assolutamente non facile visto che il club di via Aldo Rossi non si può permette di mettere a bilancio una minusvalenza. Per evitare questa eventualità, il Milan deve incassare almeno 25 milioni, cifra che nessun club sembra essere disposto ad investire per un giocatore in crisi. Quale soluzione allora? Lucas Paquetà potrebbe essere dunque essere inserito in qualche operazione di mercato, come ad esempio nelle trattative con la Fiorentina per Milenkovic o Chiesa. Ma ci sono altre due ipotesi: la prima è mandare il giocatore in prestito secco, l’altra è invece restare al Milan e dimostrare che l’ultima stagione è stata solo un caso e no la normalità.

