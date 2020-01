Paquetà non vuole essere convocato. Pioli lo accontenta

MILANO – E’ stata una giornata particolare per il Milan da un lato la preparazione al match di domani contro il Brescia dall’altra il mercato. E le due cose, in questo momento vanno a braccetto. Ieri a Casa Milan è andato in scena l’incontro tra la dirigenza e l’agente del brasiliano, che avrebbe chiesto a Maldini e Boban la cessione. Oggi Paquetà, che in settimana si è sottoposto ad alcuni controlli dopo aver accusato una leggera tachicardia, ha chiesto a Stefano Pioli di escluderlo dalla lista di convocati. La motivazione? Si sente poco sereno. Ma non è escluso che sia una mossa in vista di una possibile cessione. Il tecnico del Milan ha comunque acconsentito a una domenica di riposo.