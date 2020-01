Paquetà non gioca titolare da novembre

MILANO – Solamente un anno fa il Milan stava celebrando l’arrivo in rossonero del nuovo Kakà, Lucas Paquetà. Il brasiliano, arrivato dal Flamengo per 35 milioni, aveva avuto un buon impatto in Serie A e in molti speravano che questa potesse essere la stagione della sua consacrazione. Purtroppo, per tutto il mondo rossonero, la stagione dell numero 39 è stata molto deludente e i rumors di mercato sono sempre più frequenti. Paquetà, che non è stato convocato per il match di domani, non gioca titolare in campionato dal 23 novembre, quando il Milan affrontò il Napoli. Da quel giorno per l’ex Flamengo appena 50 minuti giocati in tre diverse partite.