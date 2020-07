Paquetà: “Napoli molto forte, per vincere serve una grandissima prestazione”

MILANO – Lucas Paquetà, centrocampista rossonero, ha parlato a Milan Tv a pochi minuti dal fischio d’inizio della gara col Napoli: “Affrontiamo un avversario molto forte, che sta ottenendo bei risultati. Per vincere serve una grandissima prestazione. Anche noi stiamo bene e abbiamo fiducia nei nostri mezzi. Io mi sento bene e provo sempre a dare il mio contributo per aiutare il più possibile la squadra. Cercheremo a tutti i costi di trovare un bel risultato per dare continuità alle ultime partite. Gattuso? Sono felice di rivederlo, è una persona speciale e un bravo allenatore”.

Ma non è finita qui. Poco fa infatti Manuele Baiocchini ha svelato un’altra grossa indiscrezione in diretta TV su Sky Sport, l’annuncio è pesante: “Da quanto mi risulta…” >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live