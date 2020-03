Paquetà convocato dal Brasile di Tite

MILANO – Il Brasile ha diramato la lista dei convocati del c.t. Tite per le prossime partite di qualificazione per il Mondiale del 2022 quando la Seleção affronterà prima la Bolivia (26 marzo) e poi il Perù (31 marzo). Per i due match il Commissario Tecnico verdeoro ha deciso di chiamare anche il rossonero Paquetà. Ecco i convocati:

Portieri: Ederson, Ivan, Weverton

Difensori: Daniel Alves, Danilo, Alex Sandro, Renan Lodi, Éder Militão, Luiz Felipe, Marquinhos, Thiago Silva.

Centrocampisti: Arthur, Bruno Guimarães, Casemiro, Éverton Ribeiro, Fabinho, Coutinho, Paquetà.

Attaccanti: Bruno Henrique, Everton, Firmino, Gabigol, Neymar, Richarlison, Gabriel Jesus.