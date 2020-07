Paquetà ai saluti: Fiorentina e Leonardo sulle sue tracce

Lucas Paquetà lascerà il Milan. Non può fare altrimenti. Il brasiliano arrivato per volontà di Leonardo non è mai riuscito a convincere. Nè Gattuso, non Giampaolo e nemmeno Pioli.

Un’altra stagione buttata via, una di quelle che poteva essere invece sfruttata meglio, decisamente. I numeri sono contro di lui. Solo 1099′ giocati, nessuna rete, un solo assist, tanta, tantissima panchina con molti attimi di sconforto con qualche lacrima di saudade che a gennaio lo hanno costretto anche a pensare di andare via da Milano.

Un errore forse venire in Italia, accettare il Milan in una società che forse solo ora sta crescendo, cercando la continuità. A gennaio lo volava la Fiorentina, lo voleva ancora Leonardo. Ma le cifre proposte a Gazids erano basse, troppo per pensare di lasciarlo partire anche solo per sei mesi. Impossibile.

Poi il Covid-19, la ripresa e un mercato che non sarà di tre mesi ma ridotto al minimo. Il Milan non vuole perdere tempo e senza creare minusvalenze è pronto ad accettare proposte che permettano di rilanciare il giocatore, riguadagnare stima, fiducia e una valutazine che oggi si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Poco rispetto ai 35 pagati appena due stagioni fa.

La Fiorentina è pronta a puntarci. Credono nelle sue qualità ancora inespresse. Ma di cifre non si è ancora parlato anche perché Commisso non vuole sprecare soldi, non vuole buttarli. Ogni investimento sarà ragionato soprattutto se definitivo. Ecco perchè si può immaginare che con Pradè si parli di prestito con diritto di riscatto, al massimo di obbligo a determinate condizioni.

Poi il Psg che a gennaio non ha voluto accettare le condizioni di Casa Milan. Leonardo ha un debole per il giocatore ma non vuole rischiare di sbagliare. E allora? Paquetà di sicuro tornerenne volentieri anche in Brasile…