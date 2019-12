Paolo Berlusconi: “Silvio se si pone un obiettivo lo raggiunge: Milan una bella avventura”

MILANO – Paolo Berlusconi ha ricordato i momenti che hanno portato il fratello Silvio a comprare il Milan. L’ex numero uno di via Aldo Rossi, è stato premiato come miglior presidente europeo alla carriera. Ecco le parole del fratello: “Prendemmo un Milan sull’orlo del fallimento, mio fratello all’inizio è stato deriso, poi sono arrivati i successi. Mio fratello quando si è posto un obiettivo l’ha sempre raggiunto. E’ stata una bella avventura che tutti conoscono, essendo qui a Torino mi auguro che la Juventus possa proseguire la tradizione europea in attesa che il Milan si riprenda un po’ e che magari arrivi anche il Monza. Ibrahimovic? E’ adulto e vaccinato, sarà lui a decidere. Mio fratello ha dato la sua disponibilità. E’ un grande campione, a 38 anni può ancora dire la sua. Il Monza è una provocazione, sarebbe più logico il Milan“.