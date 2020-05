Panucci: “Prima di andare al Milan firmai per la Juve, ma…”

MILANO – Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Christian Panucci, ex terzino destro del Milan, ha raccontato il suo trasferimento in rossonero nel 1993: “Avevo firmato con la Juventus, ma tenni con me il contratto. In quel momento il Milan era la squadra più forte del mondo e quando mi ha chiamato, facendo la stessa proposta economica della Juve, ho scelto subito i rossoneri. Spinelli mi chiamava arrabbiato tutti i giorni perché mi aveva venduto alla Juventus”.

