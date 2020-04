Pandev torna su Milan-Genoa: “Non sapevamo se potevamo scendere in campo”

MILANO – L’ultima partita giocata in campionato dal Milan risale allo scorso 8 marzo, nella sconfitta rimediata in un San Siro deserto contro il Genoa. Grande protagonista in campo fu Goran Pandev, intervistato dai microfoni di Sky Sport: “C’era una situazione molto brutta, perché a poche ore dalla sfida non sapevamo se ci avessero fatto giocare oppure no. Il mister ha parlato con i giocatori più esperti e ci siamo concentrati solo sulla partita. Forse il Milan non era così concentrato e abbiamo saputo sfruttare le sue disattenzioni. Noi avevamo bisogno di punti per la lotta salvezza, ce l’abbiamo messa tutta e abbiamo vinto meritatamente”.

