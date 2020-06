Paganini: “Milan, con lo stadio nuovo arriverebbero grossi acquirenti”

MILANO – Negli ultimi mesi sono affievolite le voci relative ad una possibile trattativa fra Elliott e Arnault per la cessione del Milan. Ad oggi non sembrano esserci acquirenti e, secondo Paolo Paganini, ciò è dovuto principalmente alla mancanza di uno stadio di proprietà: “Elliott non sarà padrone per molto tempo, credo che la cessione non sia così lontana, ma un passaggio fondamentale sarà lo stadio nuovo. Se ci sarà il via libera, grossi gruppi potrebbero interessarsi nuovamente al club rossonero”.

