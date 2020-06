Paganin: “Milan, blinda Theo e Bennacer! Sul mercato sacrificherei Donnarumma”

MILANO – L’ex calciatore Massimo Paganin, intervenuto a TMW Radio, ha parlato delle possibili mosse del Milan nella prossima sessione di calciomercato.

SU JOVIC E MILIK – “Jovic non ha fatto benissimo quest’anno, anche se è giovane. Ha giocato e poco e faticato molto. Credo che incontrerebbe le stesse difficoltà trovate al Real. Milik parte in vantaggio perché ha già giocato, con Sarri, in un modulo simile a quello del Milan”.

SU THEO E BENNACER – “Hanno fatto vedere di possedere grandi qualità e di poterci stare in un club come il Milan. Secondo me si potrebbe pensare di cedere Donnarumma, perché le offerte potrebbero essere irrinunciabili. Ma gli altri no. Il segnale che deve arrivare dalla società è che i giovani che possano davvero creare l’ossatura della squadra, a meno che non arrivino offerte irrinunciabili come potrebbe avvenire per Donnarumma”.

