Padovan: “Ecco perché ad Ibra conviene rinnovare col Milan”

MILANO – Contattato dai microfoni di Sky Sport, il giornalista Giancarlo Padovan si è espresso sulla trattativa in corso fra Zlatan Ibrahimovic e il Milan per il rinnovo: “Non so Ibra quanto morda il freno, ma anche lui deve capire che la cifra che gli offre il Milan non può riceverla da nessun’altra parte. Nessun’altra società gli proporrebbe uno stipendio simile. Non sono spiccioli ma tantissimi soldi. Secondo me allo stesso Ibra conviene restare al Milan: ci si può tranquillamente accordare e firmare il contratto”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live