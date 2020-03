P.Rossi: “Giusto fermare il calcio, ora ognuno deve fare la sua parte”

MILANO – Intervistato dai microfoni de Il Corriere di Verona, Paolo Rossi, ex attaccante, tra le altre, anche del Milan, ha parlato della situazione che sta attraversando il nostro Paese per il Coronavirus: “Sono chiuso in casa come tutti, con una certa preoccupazione. Stiamo vivendo giorni complicati, soprattutto a livello economico. A noi tocca fare la nostra parte. Il calcio giustamente si è fermato. Vedere le partite a porte chiuse, inoltre, è stata una grande tristezza”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...