Ordine: “Milan, così non si costruisce nulla. Gazidis…”

MILANO – Il giornalista Franco Ordine, tramite il suo profilo Instagram, ha pubblicato un video in cui parla della nuovo rivoluzione che sta per cominciare in casa rossonera: “Ha sbagliato Leonardo prendendo Piatek e Paquetà e pagandoli un’enormità, quindi è stato mandato via. Gattuso non stava simpatico a Leonardo, quindi via Gattuso. Boban e Maldini hanno sbagliato con Giampaolo, via Giampaolo. Non andava più bene Boban, perciò via anche Boban. Ora non va bene nemmeno Maldini, allora via anche lui. Ma adesso arriva il tedesco, che porta altri tedeschi, che porta altri giocatori e si mandano via anche Ibrahimovic e Rebic. Ma così non si costruisce mai nulla. Il volante lo deve avere la società, lo deve avere Gazidis. Se non sa guidare, sappia ci sono tante scuole guida a Milano e in Italia: potrebbe fare un bel corso di scuola guida…”.

