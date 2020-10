Oggi altri anticipi: la situazione in classifica dopo Fiorentina-Sampdoria

Serie A, la classifica

MILANO – La classifica del campionato di Serie A alla terza giornata.

BILANCIO IN CASA FUORI CASA PT G V N P F S V N P V N P Champions League 1 Napoli 6 2 2 0 0 8 0 1 0 0 1 0 0 2 Atalanta 6 2 2 0 0 8 3 0 0 0 2 0 0 3 Inter 6 2 2 0 0 9 5 1 0 0 1 0 0 4 Hellas Verona 6 2 2 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 Europa League 5 Milan 6 2 2 0 0 4 0 1 0 0 1 0 0 6 Juventus 4 2 1 1 0 5 2 1 0 0 0 1 0 7 Sassuolo 4 2 1 1 0 5 2 0 1 0 1 0 0 8 Bologna 3 2 1 0 1 4 3 1 0 0 0 0 1 9 Fiorentina 3 3 1 0 2 5 6 1 0 1 0 0 1 10 Lazio 3 2 1 0 1 3 4 0 0 1 1 0 0 11 Spezia 3 2 1 0 1 3 4 0 0 1 1 0 0 12 Benevento 3 2 1 0 1 5 7 0 0 1 1 0 0 13 Genoa 3 2 1 0 1 4 7 1 0 0 0 0 1 14 Sampdoria 3 3 1 0 2 4 7 0 0 1 1 0 1 15 Cagliari 1 2 0 1 1 1 3 0 0 1 0 1 0 16 Roma 1 2 0 1 1 2 5 0 1 0 0 0 1 17 Torino 0 2 0 0 2 2 5 0 0 1 0 0 1 Retrocessione 18 Udinese 0 2 0 0 2 0 3 0 0 1 0 0 1 19 Crotone 0 2 0 0 2 1 6 0 0 1 0 0 1 20 Parma 0 2 0 0 2 1 6 0 0 1 0 0 1

CROTONE, ITALY – SEPTEMBER 27: The official ball of Lega Sarie A during the Serie A match between FC Crotone and AC Milan at Stadio Comunale Ezio Scida on September 27, 2020 in Crotone, Italy. (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)