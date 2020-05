Oddo: “Tornerò ad allenare quando sentirò fiducia attorno a me. Pescara? Mai dire mai”

MILANO – L’ex terzino destro rossonero Massimo Oddo, oggi allenatore, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di ‘Rete 8 Sport’, emittente televisiva abruzzese: “Tornerò ad allenare quando troverò un club desideroso di puntare su di me fino in fondo. Questo è ciò che mi è mancato ultimamente; ora cerco un progetto in cui io e il mio staff possiamo ricevere grande fiducia, in cui l’allenatore sia protetto dalla società”.

SU UN EVENTUALE RITORNO A PESCARA – “Nulla può essere escluso durante una carriera. Se il presidente Sebastiani, con cui ho un grande rapporto, mi chiamasse, valuterei tranquillamente la proposta. Ultimamente però non abbiamo parlato di calcio, non c’è una trattativa in corso”.

SULL’ESPERIENZA A PERUGIA – “Siamo sempre stati nella zona play-off, ci siamo avvicinati anche al record di punti. Gli obiettivi dichiarati all’inizio sono quelli che poi determinano le aspettative dei tifosi. Se dici ad esempio di voler vincere il campionato, è normale che dopo tre sconfitte la tifoseria cominci a contestare. I risultati a Perugia erano buoni, il gioco stava migliorando e se avessi avuto tempo sono convinto che ci saremmo tolti delle soddisfazioni. Nel calcio servono tempo e pazienza per ingranare”.

