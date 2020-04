Oddo: “Mondiale? Sono più legato alla Champions vinta col Milan”

MILANO – Intervenuto sul canale Instagram del giornalista Luca Serafini, l’ex difensore rossonero, Massimo Oddo, ha parlato del Mondiale vinto con l’Italia e la Champions alzata al cielo col Milan: “Al Mondiale non ho giocato tanto, quindi sono più legato alla vittoria della Champions League Quando vivi una competizione del genere in prima persona non ti rendi conto, le emozioni più grandi le provi sempre dopo, quando realizzi ciò che hai fatto”.

