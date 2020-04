Oddo: “Ibra? La permanenza dipende molto da chi sarà l’allenatore”

MILANO – Intervistato da Carlo Pellegatti tramite il suo profilo Instagram, Massimo Oddo, ex terzino del Milan, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic: “La sua permanenza dipende dalle ambizioni societarie e dalle possibilità che si hanno sul mercato. Se fossi l’allenatore del Milan lo terrei, ma non dipende né da me né dai tifosi. Molto dipenderà da chi siederà in panchina la prossima stagione: la società dovrà assecondare il tecnico in base alle sue idee di calcio”.

