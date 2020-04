Oddo e la Champions del 2007: “Col Celtic la svolta, in Baviera la partita perfetta”

MILANO – Nel corso di un’intervista rilasciata a Carlo Pellegatti, Massimo Oddo, ex terzino rossonero, ha parlato di due partite decisive per la vittoria della Champions League nel 2007, che i tifosi milanisti non dimenticheranno mai.

MILAN-CELTIC – “Eravamo felici di aver beccato il Celtic, perché era la squadra teoricamente più abbordabile. Andammo a giocare la prima partita in uno stadio meraviglioso. Non facemmo una bella prestazione, pareggiammo 0-0 rischiando anche di perdere. Al ritorno eravamo convinti di passare il turno agevolmente, ma la partita si rivelò molto più difficile del previsto, tanto il Celtic ci portò fino ai supplementari. Poi Kakà si inventò quel gol e fu determinante per il prosieguo della competizione”.

BAYERN-MILAN – “A Monaco di Baviera abbiamo giocato una delle più belle partite della stagione, praticamente in campo c’eravamo solo noi. La nostra umiltà ha fatto sì che facessimo una gara incredibile, ottenendo una grande vittoria. Abbiamo dominato in lungo e in largo sin dall’inizio, vincendo in maniera strameritata”.

