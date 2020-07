Nuovo stadio, Scaroni: “Sarà il più bello al mondo”

MILANO – Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, è tornato a parlare del nuovo stadio in un’intervista concessa ai microfoni del quotidiano Il Corriere della Sera: “Credo siamo sulla strada giusta. Il Comune ci ha fatto una proposta che non ci è piaciuta molto perché ha ridotto le nostre richieste sulle costruzioni, ma che abbiamo comunque accettato perché dovrebbe risolvere la parte politica della questione. Oggi sono ottimista, mi sembra che il Comune abbia sposato il progetto di avere uno stadio nuovo. D’altronde si fa fatica a dire no ad un progetto che dà lavoro a 3000 persone. Sarà lo stadio più bello del mondo…”.

