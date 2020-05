Nuovo stadio, Sala: “Il nuovo progetto mi piace, ma discussione resta aperta”

MILANO – Contattato dai microfoni di Rai Radio 2 per fare il punto della situazione sul nuovo stadio di Milano, Giuseppe Sala, sindaco della città meneghina, ha parlato del progetto proposto da Milan e Inter: “Ora il progetto delle due società mi piace di più. A me l’idea che è stata presentata non dispiace, ero più freddo all’inizio ma con questo progetto San Siro in qualche modo rimane, aprendo a molti sport per la città. Ma quello dello stadio è un tema che sarà divisivo perché sul calcio siamo tutti allenatori e su una questione così ci divideremo, ad oggi è difficile parlare a livello di Consiglio Comunale. Ancora non siamo arrivati a duna sintesi, perché il tema di discussione sono i diritti volumetrici: è chiaro che le squadre non fanno lo stadio solo per la struttura in sé, altrimenti non rientrerebbero nell’investimento, ma vogliono fare altro. C’è una discussione ancora aperta”.

