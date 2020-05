Nuovo Stadio di Milano – Si attende il voto del Consiglio Comunale

MILANO – L’Iter per il Nuovo Stadio di Milano non si è mai fermato. Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, è atteso il voto del Consiglio Comunale del capoluogo Lombardo e anche se regna l’ottimismo Milan e Inter sono con il fiato sospeso.

Il progetto, da un miliardo e 200 milioni di euro diviso tra le due società, è fondamentale per sostenere i bilanci dei due club. Soprattutto per i rossoneri che considerano il nuovo impianto sportivo la pietra su cui poter rilanciare le ambizioni del diavolo. Negli scorsi mesi tra attriti e nuove aperture con la Giunta Comunale, il progetto ha vissuto momenti di entusiasmo e altri meno felici, più volte Milan e Inter hanno messo meno al loro lavoro per in base alle modifiche richieste. Adesso la strada sembra, forse, in discesa.

