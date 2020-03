Nuovo Stadio di Milano – Presentazione dei nuovi progetti fissata ad aprile

MILANO – Oggi al Comune di Milano è andato in scena un nuovo incontro per il futuro impianto sportivo della città. La riunione non è stata fatta fisicamente, ma in teleconferenza, vista l’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus. Come riporta Calcioefinanza, le parti sono tornate a parlare dopo lo stop delle scorse settimane ed è stata fissata una data per la presentazione dei nuovi progetti, ad aprile. Il motivo della contesa restano comunque le volumetrie e sia i due club meneghino che la Giunta Comunale dovranno trovare un nuovo accordo per mandare avanti il progetto.

