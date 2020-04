Nuovo Stadio di Milano – Acquistata l’ex area Trotto

MILANO – Secondo quanto riporta il Sole 24 Ore, il colosso statunitense Hines ha acquistato l’area ex Trotto e l’ex centro di allenamento di San Siro. Entrambi erano stati dismessi nel 2013 e il nuovo progetto prevede l’utilizzo dei terreni sia dal punto di vista residenziale, con un parco di oltre 30mila metri quadri. Sia per servizi inerenti allo stadio come negozi, ristoranti e un museo. E’ previsto che il rientro economico di questa operazione porti circa 350 milioni di euro in un lasso di tempo quantificato in quattro anni.

Questa notizia rappresenta una vera novità, legata al Nuovo Stadio di Milano e la partita che si sta disputando tra la Giunta Comunale, il Milan e l’Inter.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live