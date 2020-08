Nuovo innesto in difesa: in cima alla lista c’è Milenkovic

MILANO – Il Milan saluterà, nella prossima finestra di mercato, uno tra Duarte e Musacchio. Per questo motivo, scrive oggi “Tuttosport“, Maldini e Massara sono alla ricerca di un centrale che possa far rifiatare uno tra Kjaer e Romagnoli. Stefano Pioli ha segnalato Nikola Milenkovic. Il serbo, già allenato dal tecnico alla Fiorentino, è apprezzato per la sua duttilità in campo (può giocare sia centrale che terzino destro), ma anche perché è giovane e già conosce il campionato italiano.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live