Novità sul contratto di Ibrahimovic

MILANO – L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” ha analizzato il prossimo contratto di Zlatan Ibrahimovic. Secondo la “Rosea” infatti lo svedese firmerà un accordo modulare. La base del contratto prevederà una base fissa più tanti bonus legati ad obiettivi personali, come le presenze e i gol, e obiettivi di squadra come la vittoria in Europa League o la prossima qualificazione in Europa League.

