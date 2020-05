Novellino sta con Maldini: “Paolo merita rispetto”

MILANO – Intervenuto sulla frequenze di Radio Musica Television, Walter Novellino, ex calciatore rossonero, si è espresso sulla complicata situazione dirigenziale del Milan, schierandosi apertamente dalla parte del direttore tecnico Paolo Maldini: “Sinceramente in questo momento non vedo alcun progetto. Mi pare di capire che la nuova società voglia cambiare molto, ma Maldini ha dignità e sa come comportarsi: bisogna mostrare rispetto nei suoi confronti e non pensare ad altri dirigenti”.

