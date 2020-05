Notizie Serie A – Ulivieri: “Mi auguro che il protocollo venga alleggerito”

MILANO – Renzi Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio, ai microfoni della Gazzetta del Mezzogiorno, si è espresso sul nuovo protocollo sanitario e l’ipotesi ritiri per i calciatori. Ecco le sue parole.

: «Mi auguro che il protocollo venga alleggerito, ci sono tanti problemi di realizzazione e la soluzione dei ritiri è un po’ forzata. Anche perchè tutti siamo stati già rinchiusi in casa per due mesi. Credo che in questa situazione l’idea migliore sarebbe quella di fare affidamento sul senso di responsabilità, perchè la salute è la prima cosa. Se tutti rispettano uno stile di vita consono, l’ambiente resta sano senza bisogno di clausure».

