Notizie Serie A – UFFICIALE: Udinese, ceduto Fofana

MILANO – Arriva l’ufficialità per una nuova operazione di mercato che riguarda anche la Serie A. Seko Fofana, infatti, non è più un calciatore dell’Udinese. Sul giocatore c’era l’interesse di molte squadre italiane, ma l’ex bianconero ha preferito tornare in patria, al Lens. L’operazione dovrebbe fruttare alla società friulana circa 15 milioni di euro. Ecco il comunicato, tratto dal sito ufficiale dell’Udinese.

Udinese Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il Racing Club de Lens per la cessione a titolo definitivo del calciatore Seko Mohamed Fofana.

Fofana, classe 1995, era stato acquistato, nell’estate del 2016, dal Manchester City ed ha disputato, con la maglia bianconera, 119 partite tra Serie A e Coppa Italia, mettendo a segno 13 reti, tutte realizzate in campionato.

Nell’ultima stagione il centrocampista ivoriano è sceso in campo in 32 occasioni in campionato segnando 3 gol aggiungendo tre presenze in Coppa Italia.

A Seko i migliori auguri per la sua nuova esperienza professionale.

