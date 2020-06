Notizie Serie A – Tommasi: “Mi auguro si possa giocare la sera”

MILANO – Damiano Tommasi, presidente dell’Aic, è tornato a parlare della ripresa del campionato ai microfoni di Rai Radio1.

: «Sono contento che ci sia una data certa sulla ripresa del calcio giocato, restano però delle perplessità. Spero si vada verso una soluzione logica. Bisognerà giocare tanti match e in tempi brevi, il mio augurio è chi si giochi in serata. Bisogna mettere nelle migliori condizioni possibili chi dovrà generare lo spettacolo, Spero non ci siano troppi ostacoli per arrivare a questa soluzione, in caso contrario, faremo di tutto per superarli e permettere agli atleti di giocare nelle migliori condizioni possibili».

