Notizie Serie A – Spadafora: “Serve tempo per le competizioni agonistiche”

MILANO – Il Ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili Vincenzo Spadafora è tornato a parlare della ripresa della Serie A. Ecco il suo ultimo post, tratto da Facebook.

: «Sul sito del Ministero abbiamo pubblicato le linee guida per gli allenamenti di squadra. Siamo ancora alla prima vera settimana di ripresa del paese. Non si può ancora riprendere con le competizioni agonistiche. La prima regola fondamentale è quella del distanziamento. Qualunque tipo di competizione preveda il contatto è sospesa fino al 3 giugno. Poi se tutto andrà per il meglio si continuerà, man mano, ad aprire».

