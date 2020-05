Notizie Serie A – Spadafora: “Ripresa campionato? Voglio essere ottimista”

MILANO – Il Ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili Vincenzo Spadafora, è intervenuto sulla ripresa della Serie A, ai microfoni di Rai 1. Ecco le sue parole.

: «Il protocollo, che consente alla Figc e ai club di Serie A, di riprendere gli allenamenti collettivi è stato pubblicato poco fa. Il Comitato Tecnico Scientifico ha dato il suo ok e a breve, penso lunedì prossimo, riceverò il protocollo sulla ripresa del campionato. L’obiettivo è che per l’ incontro del 28 maggio il CTS possa essere già orientato su questa questione e quindi sarà mia premura inviargli subito questo nuovo protocollo, appena arriverà. Voglio essere ottimista sulla ripresa del campionato. Il no è arrivato in un momento dove continuavamo a contare i morti e ho reputato che quello non fosse il momento adatto per chiedere la ripresa della Serie A. Ripartendo il paese in automatico potrà ripartire il mondo del calcio. Sottolineo, però, l’importanza di questa linea di prudenza. Fondamentale per essere arrivati a questo punto».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live