Notizie Serie A – Spadafora lavora al decreto per la Diretta Goal in chiaro

MILANO – Il Ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili Vincenzo Spadafora, continua a cullare l’idea di trasmettere in chiaro la Diretta Goal della ripartenza della Serie A.

Il Ministro sarebbe già al lavoro, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sul decreto per aggirare la legge Melandri, che ad oggi non permettere la visione delle partite in chiaro, in diretta. Prima però di passare a scrivere il nuovo atto normativo si aspetta un accordo tra la Lega Serie A e i broadcaster.

Accordo che al momento sembra molto complesso da raggiungere, dato che i rapporti tra le parti sono molto freddi. Sky non ha pagato la sesta e ultima rata dei diritti televisivi della stagione in corso e i club potrebbero anche far partire i decreti ingiuntivi per ottenere i soldi dalle televisioni.

L’unica strada percorribile, sembra ancora una volta, quella tedesca. Dove le prime due giornate di Bundesliga post ripresa sono state trasmesse in chiaro, grazie ad uno sconto sui diritti tv della prossima stagione.

