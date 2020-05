Notizie Serie A – Spadafora: “Il 13 o il 20 giugno le date per la ripartenza”

MILANO – Vincenzo Spadafora è intervenuto ai microfoni di Rai Tre. Il Ministro dello sport e delle Politiche Giovanili, ha confermato di aver ricevuto oggi, dalla Figc, il protocollo sulle partite e ha indicato le due date per la ripresa delle ostilità.

: «Poco fa ho ricevuto dalla Figc il protocollo per la ripresa del campionato, è molto simile a quello per gli allenamenti collettivi. Il 28 maggio andrà in scena una riunione con i vertici del calcio, dove decideremo tutto. Ripartenza? Le due date per la ripresa del campionato sono il 13 o il 20 giugno. Partite in chiaro? In molti mi hanno chiesto di prendere spunto dalla Germania su questo argomento: attualmente è possibile vedere in chiaro la diretta goal della Bundesliga. Sono disponibile a mettere questo argomento all’interno del provvedimento per la ripresa della Serie A, insieme ad altri temi. Questo tipo di soluzione eviterebbe assembramenti nei bar, dato che gli stadio rimarranno a porte chiuse».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live